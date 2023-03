Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno

Resta per ora all'ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di oggi, ma - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - potrebbe fermarsi in ospedale ancora qualche giorno. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine.

L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.