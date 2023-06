Berlusconi, sondaggi politici: Forza Italia sale

Fratelli d'Italia e Pd calano, Forza Italia sale. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 tra il 7 e il 12 giugno e reso noto nelle ore in cui la scena politica è dominata dalla news della morte di Silvio Berlusconi. Fratelli d'Italia cede lo 0,4% e scende al 28,7%. Il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimane saldamente al top, visto che anche il Pd di Elly Schlein cala (-0,2%) scendendo al 20,2%. Sale il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% e arriva al 16,4%. Passo indietro della Lega, che passa dal 9% all'8,8%. Forza Italia cresce dello 0,3% e sale al 7,3%. Azione è al 3,9%, Verdi e Sinistra al 3,4%, Italia Viva al 3%, +Europa al 2,5%, Per l'Italia con Paragone al 2,2% e Unione Popolare all'1,6%.