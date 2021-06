Berlusconi torna nell'amata Sardegna, blitz a villa Certosa

Voci su soggiorno nel buen retiro in Costa Smeralda

Silvio Berlusconi torna nella sua amata Sardegna. Fonti azzurre raccontano all'Adnkronos che il Cav ha deciso di trascorrere alcuni giorni di riposo a villa Certosa. In questi giorni il presidente di Fi si è concentrato sulla riforma del fisco e il partito unitario del centrodestra, due temi che considera centrali.

Dopo la lunga convalescenza post coronavirus legata negli ultimi mesi soprattutto agli effetti del cosiddetto long Covid, il Cav da Arcore ha ripreso a lavorare con impegno per rilanciare Forza Italia, dalla posizione privilegiata di forza di governo con l’esecutivo di unità nazionale a guida Mario Draghi senza perdere di vista Bruxelles (da remoto sta seguendo i lavori dell’Europarlamento e votando i provvedimenti all’esame dell’assemblea).

Da quando è stato dimesso l’ultima volta dal San Raffaele il leader azzurro non aveva mai lasciato villa San Martino. Raccontano, però, che in questo weekend abbia deciso di fare un blitz nella sua amata Sardegna, per trascorrere qualche giorno di relax nel buen ritiro davanti al mare del Golfo di Marinella.