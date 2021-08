Berlusconi: "Vincere elezioni e fare partito unico"

L'ex premier in una riunione in video chat con i responsabili dei seniores di Forza Italia: "Superare particolarismi e egoismi, no a smobilitazione Fi"

“Oggi vi è una sola strada per realizzare la rivoluzione liberale, nella quale io continuo a credere ostinatamente: questa strada passa attraverso una vittoria del centro-destra alle prossime elezioni politiche nel 2023, e prima ancora alla elezioni comunali e regionali che si svolgeranno fra quale settimana. Una vittoria del centro-destra, già unito nel cuore degli italiani, capace di unirsi al di là dei particolarismi e degli egoismi di partito, è il mio sogno per creare in Italia un vero bipolarismo. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso di una riunione in video chat con i responsabili dei seniores di Forza Italia, coordinati da Enrico Pianetta.

”Voglio ricordare a tutti -ha puntualizzato l'ex premier- che i miei appelli al partito unico del centro-destra, nel quale credo profondamente, non vanno in nessun caso intesi come una smobilitazione, né oggi né per il futuro di Forza Italia".