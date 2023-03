Bernabè: "Sul digitale è tempo di regole, con l'algoritmo manca la trasparenza"

Rischi per la democrazia e per gli individui che arrivano da un uso spregiudicato e del tutto deregolamentato dei servizi digitali che si sono moltiplicati in rete, a discapito della promessa che il web avrebbe garantito una società più aperta e democratica: adesso bisogna intervenire, prima che sia troppo tardi. E' in estrema sintesi quanto racconta, partendo dagli inizi dell'epoca di internet, "Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale" (Feltrinelli) di Franco Bernabè, oggi presidente di Acciaierie d'Italia, un passato di manager di grandi partecipate come Eni e di colossi come Telecom Italia, e Massimo Gaggi, editorialista del 'Corriere della sera' negli Stati Uniti.

Il volume si misura, raccontandone la genesi, con il mondo nuovo scaturito dalla rete, ad oggi di fatto proprietà delle Big Tech, e sui pericoli di queste enormi concentrazioni di potere economico. "Dieci anni fa - spiega in una intervista all'Adnkronos Franco Bernabè - avevo scritto 'Libertà vigilata' sui vantaggi e i rischi insiti nella rete, ma all'epoca non c'era nessuna sensibilità su questi temi: i vantaggi della tecnologia con prodotti così allettanti e coinvolgenti faceva si' che nessuno si interessasse delle possibili manipolazioni. Oggi invece questa sensibilità c'è e c'è lo spazio per intervenire. Il nostro obiettivo - prosegue - è quello di dire: non è la tecnologia che comporta problemi, è il fatto che la tecnologia sia stata sviluppata senza alcun tipo di controllo e regolamentazione".

"Per questo il titolo del libro parla di profeti: sono coloro che avevano visto nel potenziale della tecnologia uno strumento di diffusione delle informazioni, della libertà e della democrazia e che ora devono essere 'vendicati' perché sono stati traditi" spiega Bernabè facendo riferimento ai "vari Postel, Barlow a quegli ingegneri degli anni '60, quei 'figli dei fiori' che hanno consentito al mondo digitale di svilupparsi". Perchè va ricordato che gli sviluppi di questa industria "sono frutto di tanto lavoro autonomo ed entusiasmo profuso da decine di migliaia di ingegneri che hanno dedicato passione e tempo per realizzare quelle che Al Gore aveva chiamato 'le autostrade dell'informazione'" negli anni '90. "Ora - osserva il manager - sono diventate appannaggio di quattro personaggi che hanno il controllo di società che sono grandi come capitalizzazione quanto il pil della Francia e della Spagna e che hanno un potere politico enorme" ricorda il presidente del colosso dell'acciaio. Il riferimento è in primis alle grandi corporation tecnologiche, da Apple a Microsoft, Amazon, Alphabet-Google, Meta-Facebook.

I rischi per la democrazia di questa enorme concentrazione di potere a cui non fanno da contrappeso delle regole precise sono sotto gli occhi di tutti, con la presunta affidabilità dell'algoritmo che rende quasi obsoleto il dibattito, sottolinea Bernabè. "I giornali, la tv, le agenzie imponevano il confronto di idee, mentre le piattaforme con gli algoritmi convogliano solo l'orientamento che è gradito a colui che lo riceve, si tratta di un messaggio unidirezionale. C'è una forte mancanza di trasparenza. In televisione - spiega - uno ci deve mettere la faccia, nel web, sulle piattaforme, invece c'è un messaggio unico e anche 'spinto' in modo assolutamente non trasparente. e questo è un rischio enorme per la democrazia. Non sai da chi ricevi quel tipo di messaggi e non puoi confrontarli" sottolinea.

E' giunta l'ora di intervenire. "Va realizzato un livello di regolamentazione molto più incisivo di quanto esista oggi e questo lo devono fare soprattutto gli Stati Uniti perchè è da li' che si origina in massima parte il problema. Che comincia finalmente ad essere di attualità - osserva Bernabè - mentre fino a poco tempo fa non c'era sensibilità, e per questo vale la pena di aprire il dibattito in modo forte su questi temi". Senza contare che in questo momento i giganti del web sono in una fase di calo in borsa e di minore redditività che (forse per poco) fa loro perdere l'aura di invulnerabilità che avevano. Massimo Gaggi, co-autore con Franco Bernabè di 'Profeti, oligarchi e spie' (Feltrinelli) cita all'Adnkronos la frase del 'pentito' di Google e Facebook Justin Rosenstein (tra gli inventori del bottone dei 'like'), che dice come di questi temi "dobbiamo parlarne adesso perché potremmo essere l’ultima generazione in grado di ricordare come era la vita prima" della rivoluzione digitale.

"Tutti i settori dell'economia e della vita - spiega - sono regolamentati: l'energia, l'auto, il cibo. L'unico settore che non ha nessuna regola è quello del digitale che pure ha cambiato profondamente sia l'atteggiamento dell'uomo e della società, sia la politica: l'uso distorto delle reti sociali, l'interferenza straniera, l'uso spregiudicato dei social ha prodotto quasi ovunque effetti devastanti, dalle elezioni americane alla Brexit nel Regno Unito a paesi di cui si parla meno perchè sono culturalmente più distanti". Per citarne uno fra tutti il fenomeno Bolsonaro in Brasile che, dice Gaggi, "è quasi interamente prodotto da Youtube; oggi lui ha perso le elezioni ma una ampia parte del parlamento brasiliano è composta da gente che ha usato gli stessi suoi strumenti. Lui si è imposto utilizzando la rete e diffondendo teorie cospirative, trovando corrispondenza con genitori di studenti a cui lui raccontava storie di bullismo peraltro non vere: così ha fatto presa su parti dell'elettorato".

Per Gaggi "tutto deriva dalle scelte fatte negli Stati Uniti alla nascita di queste tecnologie negli anni '90 con l'amministrazione Clinton: quando Al Gore che era l'uomo che veramente capiva cosa stava nascendo in quelle che chiamava 'autostrade dell'informazione' si battè per lasciarle libere perchè capiva il loro potenziale e che potevano essere un formidabile volano di crescita. Siccome in quel periodo c'era lo strapotere dei giganti delle tlc lui pretese, anche giustamente, di lasciare queste società digitali senza vincoli. Fino a concedere irresponsabllità totale per i contenuti messi in rete, quando noi nei giornali siamo all'opposto responsabili di quanto viene pubblicato".

Alle società tecnologiche fu consentita anche "totale libertà dalle tasse per molti anni. Poi sono diventati molto rapidamente dei giganti e a quel punto - spiega l'autore - talmente potenti e imbevuti di cultura libertaria californiana che divenne sempre più difficile imporre un minimo di regolamentazione". Le Big tech "hanno proposto una autoregolamentazione con Mark Zuckerberg che ne è stato massimo teorico ma alla fine ci si preoccupava quasi solo di bloccare il nudo che in Usa è qualcosa di molto grave. Ma gli algoritmi non capiscono il linguaggio dei doppi sensi, il sarcasmo e l'ironia e quindi passavano messaggi di bullismo, fino a quando non hanno creato eserciti di persone che si preoccupavano di bloccare tesi palesemente false o messaggi di odio".

"Ma anche attualmente - prosegue Gaggi - in molti paesi tali sistemi non sono stati introdotti perchè costa tanto e poi perchè più filtri i contenuti più riduci il traffico e quindi si riduce la pubblicità. Quindi passata l'eco dello scandalo di Cambridge Analytica nel 2018 le società hanno investito sempre meno" sul fronte dell'autoregolamentazione fino alle recente perdite in Borsa delle big tech che potebbero produrre altri tagli. Viceversa "i pericoli stanno di nuovo crescendo e non c'è una autorità politica che dia delle direttive e negli Usa non si riesce a introdurla per le visioni opposte tra democratici e repubblicani". Una soluzione "è difficile perchè parliamo di meccanismi planetari, ma si devono trovare dei requisiti minimi che possano essere accettati da tutti i paesi e nelle aree a maggior democrazia come Usa e Europa si dovrebbe arrivare normative omogenee" è l'auspicio dell'autore. Che ammette che questo "e' molto piu facile in Europa dove non ci sono grandi gruppi digitali, lobby molto potenti che bloccano la politica".