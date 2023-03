Bernardini De Pace, 'Meloni espressione femminismo autentico e pulito'

Giorgia Meloni "è l'espressione del femminismo autentico e pulito, perché è una donna autorevole, che non sfrutta nessuno, se non sé stessa, e al tempo stesso è mamma, lavora ed è indipendente". Quello di Elly Schlein, invece, "è un transfemminismo. E’ d'accordo sull'utero in affitto come su qualsiasi cosa. Ma si può essere libere ed essere d'accordo su tutto senza necessariamente provocare in questo modo". Lo ha detto l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, intervistata sul quotidiano 'La Ragione'.

"Io sono una radicale, per cui teoricamente dovrei avere simpatie diverse, ma la Meloni è coerente, mentre la Schlein non mi sembra né coerente né simpatica, vuole fare troppo l'amicona, mentre la Meloni ha capito perfettamente il suo ruolo - spiega - Questo però non la scherma dalle solite polemiche. Per esempio di un uomo non si è mai commentato l'abbigliamento, mentre si sono permessi di scriverne in occasione del viaggio della Meloni in India. Perché non si pongono delle domande su come si veste la Schlein? A me la Meloni sta piacendo veramente tanto, trovo che debba fare un passo avanti sul criterio dell'eguaglianza di tutti e quindi avere una maggiore apertura nei confronti degli omosessuali. Non si può rimanere fermi ai ragionamenti del secolo scorso. E poi è importante che coinvolga i giovani per provare a svecchiare il partito".

"Avere messo una donna a capo del partito - dice riferendosi ancora alla neo segretaria del Pd - è stata una prova di civiltà o di maturità, anche se bisogna sempre vedere quale tipo di donna. Esistono ancora i giudizi da dare sul merito e una non deve piacere in quanto donna, ma perché è capace. Lei è stata eletta lei perché ci sono stati tutti quelli dei 5 Stelle che sono andati a votare e questo non sarebbe mai successo se avessero potuto votare solo gli iscritti al partito. Quindi, secondo me lei ha avuto più che altro un colpo di fortuna". Quanto a un'altra donna, che della Schlein è stata una sostenitrice, la giornalista Selvaggia Lucarelli, Bernardini De Pace osserva: "non è per niente femminista, anzi, è una contro le donne. Ha sostenuto la Schlein solo per il fatto che ci fossero di mezzo i 5 Stelle. La trovo brava nel suo lavoro, mi piace pure, mi piace meno che nei confronti delle donne abbia toni spesso aggressivi e acidi. Se attira tante antipatie è perché è una di quelle persone che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto e, ripeto, le uniche cose positive che le ho sentito dire sono quelle sulla Schlein. Che poi è veramente un paradosso, perché una più radical-chic della Schlein non c’è".