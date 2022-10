Bernardini de Pace: ''Questa è causa di Ilary che rivuole borse ma non restituisce rolex''

"Oggi non c'era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non restituendo i rolex e il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi''. Così l'avvocato di Francesco Totti Annamaria Bernardini de Pace all'Adnkronos, poco dopo l'udienza al tribunale civile di Roma dove si è discusso sul ricorso presentato da Ilary Blasi per chiedere a Francesco Totti la restituzione delle sue borse.

(di Alisa Toaff)