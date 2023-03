Bernini: "Spendere bene i fondi del Pnrr per trasformarlo in moltiplicatore di valore"

"Ridare centralità alla conoscenza" anche "spendendo bene i fondi del Pnrr, trasformandolo in un moltiplicatore di valore". E’ l’auspicio della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico a Palermo. Perché la conoscenza torni centrali occorre che i giovani trovino negli Atenei dei luoghi in cui poter esercitare la loro creatività, alimentare la curiosità e acquisire nuove competenze". Occorrerà, poi, "creare un canale attivo e vivo tra offerta formativa e mondo del lavoro".