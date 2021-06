Matteo Berrettini conquista il prestigioso Atp 500 Queen's Club sul prato di Londra. Il 25enne romano, numero 9 del ranking mondiale, ha battuto il britannico Cameron Norrie, numero 41, per 2 set a uno (6-4, 6-7, 6-3). Per l'azzurro è la prima vittoria in un 500 e un quinto titolo in carriera.