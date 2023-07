Berzo Demo: terza prova della Franciacorta Oglio Cup

Terza tappa del circuito Franciacorta Oglio Cup giunto nel luogo più a nord ovvero a Berzo Demo, dove in casa di Enzo Gnani e del Gnani Bike Team è andato in scena il Berzo Demo XC secondo Memorial Roberto Gnani.

Anche quest’anno la tappa più ardua, date le sue salite, ha ricevuto numerose adesioni raggiungendo la quota di iscritti che ha ampiamente superato i 200.

Partenza subito in salita, che però non ha scoraggiato Roberto Baccanelli del Team Todesco, il quale ha mantenuto un divario di oltre un minuto dagli altri concorrenti portandolo alla vittoria in totale solitudine con il tempo di 1h16:40.

Secondo posto conquistato da Cristian Boffelli della squadra Pavan Free Bike, e terzo posto per Mattia Cigolini dello Sprint Bike Lumezzane.

Gara al femminile vinta da Valentina Garattini (Niardo for Bike) in 1h05:02, che ha concluso il primo giro tallonata da Federica Sesenna (Lugagnano Of Road) per poi cedere alla cavalcata vittoriosa della Garattini, terzo posto per una generosa Daniela Poetini (Mdl Racing Crew).

Ancora una volta il sorriso di Pasino Pigoli, ideatore del circuito Franciacorta Oglio Cup e referente provinciale ASI per il settore Ciclismo di Brescia, che commenta con soddisfazione date le numerose presenze e l’ottima organizzazione.

Un mese di pausa per preparare a dovere la tappa numero quattro, che si terrà a Bornato il 25 giugno.

