BeSPA: “Manager e stress da lavoro, come intervenire”

Il benessere funzionale ha portato all’evoluzione della cura di sé: oltre ad un ritrovato equilibrio psico-fisico i benefici si riflettono anche in una maggiore produttività aziendale

Bergamo, 12 agosto 2022.Negli ultimi anni anche i professionisti del benessere hanno dovuto tenere in considerazione il fenomeno dello stress da lavoro, meglio conosciuto come sindrome da bornout, ormai dilagante anche tra chi ricopre ruoli di responsabilità, come manager e liberi professionisti; aver considerato questo aspetto ha permesso di ottimizzare le strategie per offrire trattamenti sempre più performanti nel riportare in equilibrio fisiologico anche i soggetti più stressati.

Gli esperti del wellness hanno subito valutato i cambiamenti emotivi e lavorativi causati dall’instabilità post-covid e dall’incertezza generata dalla crisi internazionale, ovviamente tra le cause più incisive di stress e insoddisfazione, che si vanno a sommare alla percezione delle innumerevoli responsabilità che, proprio per il ruolo ricoperto, ricadono inevitabilmente sulla categoria dirigenziale. Sulla base di queste considerazioni si è pensato di offrire un contributo importante per aiutare gli imprenditori e dei liberi professionisti a trovare un modo semplice ed efficace per concedersi una pausa rigenerante, al contempo efficace per mantenere al meglio anche il proprio aspetto fisico, che in genere appare affaticato quando si è particolarmente sotto stress.

BeSPA nasce dall’evoluzione di San Marco Beauty& Spa che, in modo pionieristico già dal 2014, nacque dal know how di professionisti nel settore del benessere, con la voglia di creare un luogo dove Imprenditori e Liberi professionisti avrebbero potuto ‘staccare la spina’ dagli impegni professionali e familiari per ricaricare le batterie ed avere più energia per affrontare le sfide quotidiane, curando anche il loro aspetto fisico ed essere sempre in forma.

“Il benessere funzionale tiene conto della soggettività di ogni individuo, in modo da rendere specifico il trattamento. Proprio per questo è necessario concedersi del tempo: prendersi cura di sé stessi è il vero segreto del benessere”, spiega Stefania Gervasio, titolare del Centro Benessere BeSPA di Bergamo. “In BeSPA il cliente è un Ospite, che viene accolto dalle Receptionist sempre a disposizione per rendere esclusivo ogni minuto di permanenza, che ha come momento centrale i Rituali di benessere funzionale eseguiti da operatrici costantemente formate e aggiornate sulle metodiche più attuali, fino all’arrivederci, per la prossima esperienza di benessere. BeSPA offre Rituali Benessere e Servizi specifici per la cura di sé; professionalità e cortesia del Team unite alla garanzia di prodotti e trattamenti di alta qualità ed efficacia, scelti nel pieno rispetto della pelle e dell’ambiente in un’ottica eco green”.

“BeSPA è un luogo riservato, gestito da imprenditori che sanno comprendere le esigenze di chi ha necessità di ottimizzare i tempi”, sottolinea Elena Frigerio, Technical Marketing Trainer e autrice di articoli su riviste di settore, relatrice per Wellness Plaza, durante il prossimo congresso Nouvelles Esthetiques sul tema ‘WellBeautyness’. “La costante formazione del personale garantisce la competenza anche sulle tecniche più d’avanguardia, ma soprattutto in BeSpa operiamo con un “metodo logico-fisiologico-funzionale” che ci permette di trattare qualsiasi inestetismo considerando le incidenze dello stress sui rallentamenti metabolici cellulari. I nostri trattamenti non sono banali protocolli da eseguire, bensì strategie operative finalizzate al raggiungimento di un obiettivo: la bellezza come manifestazione visiva di uno stato di benessere, dove bellezza significa essere in sintonia con il proprio corpo e la propria mente. Cultura del Benessere a 360 gradi anche grazie a ‘il Salottino BeSpa’, una rubrica informativa con appuntamenti mensili che verrà pubblicata sui social, nel sito ed inviata via mail ai clienti che ci permette di condividere contenuti e suggerimenti sul benessere funzionale, quale filo conduttore diretto tra cura e wellness, per un rinnovato stile di vita”.

Contatti:

https://www.facebook.com/sanmarcobeautyspabergamo

https://www.instagram.com/beautyspa_sanmarco