Beto si allena a parte, stop Okereke. Spinazzola all'asta di riparazione? Le novità

Lecce, allarme rientrato per Hjulmand

Il capitano è tornato a lavorare in gruppo dopo che ieri si era limitato ad un lavoro personalizzato per un affaticamento muscolare. Potrà dunque prendere parte alla sfida con la Roma dove sarà titolare a centrocampo. Reduce da un assist con la Cremonese, si prepara per essere protagonista anche in un match così complicato.



Le novità sulle condizioni di Okereke

La Cremonese di Davide Ballardini continua la preparazione in vista del match contro il Napoli, in calendario domenica alle ore 20:45. I grigiorossi si sono radunati anche questa mattina per lavorare e preparare la sfida con gli azzurri. Mister Ballardini, però, deve fare la conta degli uomini. Il motivo? In tre hanno svolto lavoro differenziato, compreso Okereke, ancora alle prese con i problemi fisici rimediati nelle ultime ore.

L'attaccante ha rimediato una microlesione all'adduttore che lo ha costretto già a saltare l'ultima gara di campionato contro il Lecce. Ipotesi di rientro da fine febbraio.

Beto e Walace si sono allenati a parte

I due giocatori dell'Udinese hanno svolto lavoro differenziato al fine di trovare la condizione migliore. Non c'è particolare allarme circa le loro condizioni: entrambi, infatti, stanno bene. Il lavoro differenziato è dovuto ad una semplice gestione della fatica. Domenica saranno regolarmente in campo contro l'undici di Alessio Dionisi.

Rientro di Spinazzola? Non ci sono buone notizie

La lesione al flessore patita circa 10 giorni fa costringerà l'esterno della Roma a rimanere lontano dal terreno di gioco per almeno un altro mese. L'obiettivo nel mirino è ovviamente la partita con la Juventus in programma il prossimo 5 marzo, ad oggi più una speranza che un concreto piano di rientro.

Le sue condizioni saranno naturalmente monitorate giorno per giorno, ma nel frattempo continuerà ad agire Zalewski sulla corsia di sinistra, con Celik invece titolare a destra, senza però escludere la possibilità di rivedere anche El Shaarawy a tutta fascia come accaduto contro l'Empoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos