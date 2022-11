Bezos donerà (quasi) 124 miliardi in beneficenza

Il fondatore di Amazon vuole donare la maggior parte del suo patrimonio per la lotta ai cambiamenti climatici e per sostenere personalità capaci di combattere le divisioni sociali

Secondo solo a Elon Musk nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, il multimiliardario fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha deciso di donare in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un'intervista alla Cnn in cui ha detto di voler 'investire' gran parte dei suoi 124 miliardi di dollari a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici e di personalità capaci di unificare l'umanità combattendo le profonde divisioni sociali e politiche che la affliggono.

Insieme alla sua partner, la giornalista e filantropa Lauren Sánchez, Bezos ha spiegato che insieme stanno mettendo a punto il modo di donare questi soldi. Alla domanda diretta dalla giornalista della Cnn se intendesse donare la maggior parte della sua ricchezza nel corso della sua vita, Bezos ha risposto netto: "Sì, lo farò".