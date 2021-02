Bezos supera Musk, torna ad essere il più ricco del mondo

Jeff Bezos torna ad essere il più ricco del mondo, mettendo fine al regno, durato appena sei settimane, di Elon Musk in cima alla lista dei miliardari. A far arretrare il patron della Tesla è stato il calo in borsa del 2,4%, sufficiente a farlo scivolare in seconda posizione nel Bloomberg Billionaires Index ranking. Ora il fondatore di Amazon vale 191 miliardi di dollari, contro i 190 di Musk, e riprende il titolo che detiene da circa 3 anni. Il terzo più ricco del mondo rimane Bill Gates con un patrimonio di 137 miliardi di dollari.