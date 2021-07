BforPlanet sostiene che i partenariati pubblico-privato sono fondamentali per promuovere gli SDG

BARCELLONA, Spagna, 9 luglio 2021 /PRNewswire/-- La prima edizione di BforPlanet, l'evento organizzato da Fira de Barcelona per promuovere l'applicazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, si è conclusa con un invito a realizzare un futuro migliore per le prossime generazioni creando alleanze tra settore pubblico e privato e impegnandosi a favore di un nuovo modello di sviluppo socioeconomico. L'evento, organizzato con il sostegno del consiglio comunale di Barcellona, sta già lavorando a un'edizione più grande per il maggio 2022.

L'evento ha evidenziato la necessità di ottenere un chiaro impegno da parte del settore privato per la realizzazione degli SDG nel futuro più immediato, e di incentivare la ripresa economica dopo la pandemia promuovendo lo sviluppo sostenibile attraverso la creazione di alleanze solide e trasversali tra governi, aziende e società.

In questo senso, il Presidente di Fira de Barcelona, Pau Relat, ha dichiarato che "BForPlanet ha compiuto un primo passo e si è dimostrato un evento necessario per contribuire all'impegno di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione degli SDG e per generare nuovi ponti di collaborazione al fine di garantire un futuro sostenibile."

Da parte sua, il co-fondatore di BforPlanet, Francisco Lombardo, ha invitato la comunità internazionale a "stabilire un nuovo diritto umano: il diritto umano al futuro", sottolineando che "le generazioni a venire saranno un collettivo vulnerabile di per sé."

Aziende, esperti, governi e start-up

Per due giorni, il nuovo evento ha reso Barcellona l'epicentro internazionale del dibattito sulla sostenibilità con la partecipazione di esperti, alti funzionari politici, dirigenti di società e rappresentanti di istituzioni e organizzazioni internazionali come Banca Mondiale, OCSE, ONU, UE, Consiglio Comunale di Barcellona, Governo della Spagna, Governo della Catalogna e WWF, oltre ad aziende come Amazon, Agbar, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Renfe o BBVA, per citarne alcune.

Inoltre, BForPlanet ha partecipato alla campagna della ONG internazionale Plant For the Planet, contribuendo alla piantumazione di oltre 5.000 alberi in diverse foreste in tutto il mondo.

Il congresso tenutosi ieri e oggi al Palau de Congressos del Montjuïc, ha riunito più di 83 esperti internazionali e 40 aziende, con oltre 1.000 partecipanti in presenza, e altri 4.000 sulla piattaforma digitale, collegati da 38 Paesi. Fira de Barcelona sta lavorando alla prossima edizione di BforPlanet, prevista per il maggio 2022, in occasione della quale si svolgerà un congresso e sarà presente uno spazio espositivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560175/bforplanet.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg