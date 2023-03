"A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. E' successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza". Sono le parole di Bianca Balti, ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda oggi su Raidue.