Bianca Berlinguer lascia la Rai, lettera di dimissioni

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo aver presentato le dimissioni. Lo ha reso noto viale Mazzini con un comunicato: "Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca". "La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale", aggiunge il comunicato Rai.

Ci sarebbe Monica Giandotti, con un nuovo programma d'approfondimento giornalistico, in pole position per occupare lo spazio lasciato vuoto nel palinsesto di Rai3 da Berlinguer e dal suo 'CartaBianca'. La notizia, anticipata dal sito ilgiornaleditalia.it, trova infatti conferma in ambienti Rai, consultati dall'Adnkronos. Il nuovo spazio affidato alla Giandotti, che si collocherebbe come il programma della Berlinguer nella prima serata del martedì, potrebbe infatti essere annunciato nella presentazione dei nuovi palinsesti che si terrà il 7 luglio a Napoli. Giandotti ha condotto nella stagione appena conclusa 'Agorà', sempre su Rai3, mentre l'anno precedente era stata alla guida di 'UnoMattina' al fianco di Marco Frittella.

"La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto", aveva detto in mattinata l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che ha evidenziato: "Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico". "Per noi – ha proseguito Sergio – Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3".