Biancardi (Bper): "Al fianco di Fattore R per promuovere incontro talenti"

"Dalla prima edizione di ‘Fattore R’, Bper Banca è sempre stata partner e sostenitrice dell’iniziativa. Una banca del territorio come Bper ha tra i suoi interessi primari quello di stimolare e facilitare l’incontro tra i migliori studiosi, economisti e analisti e le necessità del territorio, delle imprese e delle persone che vivono in Romagna e tra le imprese e i giovani talenti". Lo ha detto Massimo Biancardi, responsabile Direzione territoriale Emilia Est-Romagna di Bper Banca, in occasione della presentazione a Milano della sesta edizione di Fattore R, il il Romagna Economic Forum, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e Bper Banca, che si svolgerà a Cesena Fiera venerdì 14 ottobre.

"Potremmo anche fare un discorso ‘egoistico’ riguardo le motivazioni che hanno portato Bper Banca verso la partnership con ‘Fattore R’ - ha aggiunto Biancardi - più sane, forti e solide sono e le imprese romagnole, meglio possiamo tutelare i nostri rischi e più sono positive le prospettive anche per la nostra banca. Avendo una quota di mercato nelle province che compongono la Romagna di oltre il 15% sul mondo impieghi e sul mondo imprese, non possiamo certo sottrarsi a queste occasioni di rafforzamento di miglioramento".