BIAT e Borsa della Ricerca: il filtro fluidodinamico industriale della Startup Preinvel conquista investitori e ricercatori esteri

Roma, 18 novembre 2022. La tecnologia filtrante dell’italiana Preinvel è sempre più protagonista nello sviluppo Cleantech. La Startup Innovativa a Vocazione Sociale, che ha brevettato il primo sistema di filtraggio fluidodinamico, continua a raccogliere consensi nello scenario Green-Tech italiano ed estero.

Durante le sue recenti partecipazioni alla BIAT (la borsa italiana per l’innovazione e l’alta tecnologia) e alla Borsa della Ricerca si sono moltiplicate le attestazioni di stima e di interesse ricevute dalla Preinvel da parte dei principali player industriali e dei centri di ricerca italiani e internazionali; la Preinvel sempre più si sta evidenziando come uno dei punti di riferimento nell’ambito delle nuove tecnologie Cleantech.

Numerosissimi sono stati i contatti e le manifestazioni di interesse da parte di aziende e di istituti di ricerca italiani e stranieri interessati all’applicazione pratica della tecnologia di filtraggio della Preinvel, sia per un utilizzo immediato del filtro sia per approfondire le potenzialità dell’invenzione anche dal punto di visto teorico-scientifico.

Sono soprattutto le Società e i Centri di Ricerca collocati in aree con forte concentrazione industriale ad aver mostrato maggiore interesse per accordi commerciali o di sviluppo tecnologico, come ad esempio la Fondazione Indiana RIIDL (Research Innovation Incubation Design Laboratory Foundation), la Società di Singapore GOBI PARTNERS, la Società di Equity Sud Coreana APC PRIVATE EQUITY o la Società Giapponese di Investimento SBI INVESTMENT.

La tecnologia brevettata dalla Preinvel, grazie alla quale è possibile abbattere in maniera ecosostenibile le micropolveri inquinanti, è infatti al centro dell’attenzione della stampa specializzata internazionale (recentemente anche da parte della testata Helsinki Times) che elogia gli sforzi e i risultati della ricerca applicata ai temi della sostenibilità ambientale.

Tutti gli investitori e i Player industriali hanno apprezzato il portato innovativo della Tecnologia del filtraggio fluidodinamico e vogliono puntare su questa soluzione innovativa, completamente ecosostenibile e in grado di rappresentare lo strumento più efficace per il rispetto delle rigorose normative antiinquinamento adottate in tutti i Paesi industrializzati.

Grande interesse si è registrato anche a livello accademico, poiché gli studi scientifici sull’applicazione della fluidodinamica industriale in questo specifico ambito applicativo sono ancora poco presenti in letteratura e le potenzialità di sviluppo teorico-pratico hanno catalizzato l’attenzione dell’Istituto di Ricerca dell’università Polacca “Medical University of Bialystok” e dell’Università “CTT Technical University of Cracow” per una partnership scientifica su specifici progetti di ricerca per ampliare gli utilizzi della tecnologia di filtraggio fluidodinamico PREINVEL (ad es. per la purificazione dell’aria in contesti urbani particolarmente inquinati).

Hanno manifestato curiosità ed interesse per la Tecnologia Preinvel anche i grandi Player Industriali Italiani tra cui: Leonardo, A2A, SEFA IMPACT, Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (società consortile mista pubblico-privata nata per favorire la crescita economica sostenibile del distretto industriale tecnologico siciliano).

In genere gli interessi si sono concentrati sulla possibilità di purificazione dell’aria da inquinanti derivati dalle lavorazioni e produzioni industriali all’interno di capannoni di vaste dimensioni, al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché sugli sviluppi di sistemi per la purificazione del syngas, ossia del gas di sintesi ottenuto da processi di termodistruzione controllata.

La grande risposta del comparto industriale e degli istituti di ricerca pubblici e privati è la conferma che la strada intrapresa dalla Preinvel è sicuramente promettente e gli sviluppi attesi dalla sua tecnologia sono considerati non solo estremamente innovativi nell’approccio e nel metodo applicativo, ma anche molto concreti nell’affrontare la più grande sfida dell’ultimo secolo: la lotta all’inquinamento atmosferico in grado di coniugare produzione industriale, tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute pubblica.

Contatti: CEO ing. Angelo Di Noi

angelo.dinoi@preinvel.com

https://www.preinvel.com/