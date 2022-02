Bibanca: chiude 2021 con utile netto record a 24 mln (+76,4%), Cet1 al 45,8%

Bibanca chiude il 2021 con un utile netto di 24 milioni di euro e incrementa del 76,4% il dato dello stesso periodo del 2020 (13,6 milioni), registrando il miglior risultato dal 1993, anno di nascita di Banca di Sassari. E' quanto comunica l'istituto in seguito all'approvazione dei risultati preliminari di bilancio al 31 dicembre scorso. Le erogazioni dei finanziamenti hanno superato i 900 milioni, in aumento del 66,6% rispetto al 2020, portando lo stock di crediti alla clientela a 1,9 miliardi (+32,0% rispetto al 2020). Il margine di interesse e quello di intermediazione migliorano significativamente rispetto al 2020, raggiungendo rispettivamente i 59,7 milioni (+23,7%) e i 96,7 milioni (+45,4%). Il patrimonio netto della banca supera i 312 milioni di euro ed il Cet1 Capital ratio è pari al 45,8% (48,6% nel 2020).

I costi operativi si attestano a 54,5 milioni, in crescita del 36,1% anche per effetto dell’incremento delle spese del personale dovute alla campagna di recruiting messa in atto dalla Banca e che ha portato all’assunzione di 42 persone, oltre che per i costi di integrazione one off delle filiali ex Ubi e Intesa Sanpaolo acquisite dal Gruppo Bper. L’utile lordo si attesta a 37,7 milioni ed evidenzia una crescita dell’84,6% rispetto al risultato del 2020. Come effetto degli andamenti evidenziati, il Roe si attesta a 7,7% (4,6% nel 2020) e il Rorac è pari al 48,2% (29,8% nel 2020).

In miglioramento il Npe gross ratio, pari al 2,2% (era il 3,4% al 31 dicembre 2020). Molto contenuto il rapporto delle sofferenze lorde sugli impieghi totali che si ferma a 0,5%, in calo rispetto al dato dello scorso anno (0,6%). Il rapporto fra i crediti deteriorati netti ed il patrimonio si attesta al 7,6% (era il 10,8% nel 2020). La copertura degli NPE si incrementa, passando dal 36,1% di dicembre 2020 al 42,8% attuale ed il costo del credito cala dallo 0,4% allo 0,2%. Estremamente contenuta l’incidenza attuale delle moratorie che si posiziona allo 0,03% sul totale dello stock impieghi netti al 31 dicembre 2021.

“Il nostro progetto di sviluppo vuole essere una sfida più complessa rispetto al perseguimento di un buon risultato annuale - dichiara il presidente di Bibanca Mario Mariani – puntiamo a una crescita che sia sostenibile nel tempo, obiettivo imprescindibile che, insieme al Consiglio di Amministrazione, ci siamo impegnati a declinare in tutte le scelte strategiche della banca: nella filiera del credito adottiamo un approccio prudente e responsabile; in ambito Hr valorizziamo la diversity e le pari opportunità, favoriamo l’inclusione e scommettiamo sui talenti, dando loro l’opportunità di rientrare in Sardegna dopo esperienze professionali fuori dall’isola; cerchiamo costantemente nuove soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza operativa e per ridurre l’impatto ambientale della nostra attività, ad esempio con il passaggio al Pv riciclato per le carte di pagamento, con l’impianto fotovoltaico e con l’acquisto di auto aziendali elettriche. Tutto questo si traduce in un’economia sostenibile, che va a beneficio dell’azienda, del Gruppo Bper e, soprattutto, del territorio in cui Bibanca ha posto le proprie radici", conclude Mariani.

"Il 2021 - aggiunge il direttore generale Diego Rossi - ci ha insegnato a trasformare ogni occasione in opportunità, a fare dell’incertezza una certezza, diventando concretamente flessibili. Attraverso lo smart working, le relazioni a distanza, i meet al posto dei meeting, abbiamo protetto noi stessi e i nostri cari, la continuità aziendale e le relazioni con i clienti. E soprattutto abbiamo pensato e lavorato di squadra perché tendere la mano è diventato improvvisamente più necessario e quindi naturale. Gli italiani e i clienti del Gruppo, vecchi e nuovi, hanno limitato l’impiego del contante utilizzando, oggi più che mai, carte e pagamenti digitali e riducendo il gap rispetto al resto d’Europa: noi abbiamo cercato di garantire stabilità dei sistemi e protezione contro l’intensificarsi delle frodi. Infine - dice ancora Rossi - abbiamo continuato a erogare credito in modo sostenibile, con la convinzione che aiutare i clienti a realizzare i loro progetti significhi anche preservarli dal rischio di sovra indebitamento. I risultati del 2021 ci riempiono di orgoglio e, soprattutto, di entusiasmo e responsabilità verso i nostri prossimi obiettivi: semplici, digitali, inclusivi e sostenibili", conclude Rossi.