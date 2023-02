Bibanca chiude 2022 con utile netto +18,4% a 28,5 mln

Bibanca chiude l'esercizio 2022 con un utile netto di 28,5 milioni di euro e incrementa del 18,4% il risultato record del precedente esercizio (24,0 milioni), nonostante accantonamenti prudenziali a presidio del rischio di credito aumentati di 19,8 milioni di euro. Comunicando i risultati preliminari si sottolinea come "nel corso del 2022, Bibanca ha confermato la capacità di adeguare efficacemente e con tempestività la propria organizzazione al fortissimo incremento dei volumi di attività. Nei dodici mesi, le erogazioni hanno infatti registrato un aumento di oltre il 40%, attestandosi a 1,266 miliardi, contro i 903 milioni del 2021. Il totale dei crediti netti è salito a 3,1 miliardi, +61,0% rispetto al 31 dicembre 2021, anche grazie all’acquisizione degli stock dei prestiti personali da BPER Banca e Banco di Sardegna perfezionata nel mese di aprile.

Anche il settore delle carte di pagamento ha evidenziato una dinamica particolarmente favorevole. Le BPER Card gestite da Bibanca sono infatti oltre 4,4 milioni (+7,1% sul 2021) e il transato generato dalle stesse ha raggiunto nell’esercizio 2022 il valore di 30 miliardi (+50,6% sul 2021). Il margine di interesse e quello di intermediazione migliorano significativamente rispetto al 31 dicembre 2021, raggiungendo rispettivamente 90,0 milioni di euro (+50,8%) e 132,1 milioni di euro (+36,6%).

Decisamente più contenuta la dinamica dei costi operativi netti (€ 65,1 milioni) in incremento complessivamente del 19,3% sul 2021, anche per la crescita delle spese del personale dovute alla campagna di recruiting messa in atto dalla Banca per far fronte alla crescita dei volumi, attesa anche per gli esercizi futuri: sono 23 i nuovi Bibankers rispetto a dicembre 2021.Come esito dei risultati economici esposti, il Cost-Income ratio migliora ulteriormente nell’esercizio 2022, confermando il suo trend storico di riduzione, e raggiunge il valore di 47,2%, contro un dato di 55,8% del dicembre 2021. L’utile lordo si attesta a 43 milioni ed evidenzia una crescita del 14% rispetto al risultato dell’esercizio 2021. Come effetto degli andamenti evidenziati, anche il ROE (utile netto su patrimonio) raggiunge il suo massimo storico e si attesta all’8,7%, mentre il RORAC (utile netto sul requisito minimo prudenziale di capitale) è pari al 44,7%.

Bibanca segnala come si conferma "decisamente elevata la qualità del credito", con un NPE ratio lordo in ulteriore riduzione all’1,9% dal 2,2% al 31 dicembre 2021. Molto contenuto è anche il rapporto delle sofferenze lorde sugli impieghi totali che si ferma a 0,50%, in leggero calo rispetto al dato del 2021 (0,54%). Il rapporto fra i crediti deteriorati netti (incluse le sofferenze) ed il patrimonio si conferma al di sotto della soglia del 10% (8,8%).

La copertura degli NPE si incrementa ancora e supera per la prima volta il 50% (50,4%, contro il 42,8% di dicembre 2021) ed il costo del credito aumenta da 0,22% a 0,79% per i maggiori accantonamenti stanziati prudenzialmente a presidio del rischio di credito, che hanno generato rettifiche complessive per 24,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con una crescita di 19,8 milioni sull’analogo periodo del 2021. Il patrimonio netto, ante distribuzione dei dividendi, si attesta su 326 milioni e l’indice di solvibilità patrimoniale CET1 risulta pari al 37,2%, confermando la grande solidità di Bibanca.

"Gli ottimi risultati del bilancio preliminare 2022 sono la naturale conseguenza del programma di rinnovamento organizzativo e di digitalizzazione dei processi che abbiamo avviato nel recente passato - dichiara Mario Mariani, Presidente di Bibanca - e che ha portato Bibanca a raggiungere performance di efficacia ed efficienza significative su tutte le direttrici di business, dalla monetica ai prestiti personali e per finire alla cessione del quinto, supportando il gruppo BPER anche nella crescita dei volumi derivanti dalle recenti operazioni straordinarie. Bibanca è quindi pronta non solo a mantenere e migliorare nel tempo la sua promessa di fabbrica prodotto efficiente per il Gruppo, ma anche a potenziare gli sforzi sul mercato open".