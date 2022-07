Bibop Gresta: il primo libro al mondo su Hyperloop, la capsula da 1.223 km/h nata da un’idea di Elon Musk

Milano, 29.07.2022 – La rivoluzione nel mondo dei trasporti è già cominciata ed è destinata a cambiare per sempre le nostre vite. Ha un nome preciso, Hyperloop, e non si tratta dell’ultimo treno super veloce, bensì di una capsula che ambisce a diventare il mezzo di trasporto urbano ed extraurbano più veloce ed efficiente al mondo toccando i 1.223 km/h.

Per tutti quelli che desiderano dire addio agli interminabili tempi di attesa in aeroporto, alle lunghe file in coda in tangenziale e che desiderano vivere in un mondo più organizzato e veloce, esce oggi il libro di Bibop Gresta “HYPERLOOP. Storia e Tecnologia Della Capsula Da 1.223 km/h Che Rivoluzionerà Il Mondo Dei Trasporti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori i vantaggi di una nuova struttura di mobilità finalizzata a diventare il più efficiente e veloce sistema di trasporto sulla terra.

“Sono passati quasi nove anni da quando io e il mio socio abbiamo risposto alla chiamata alle armi che Elon Musk ha fatto per realizzare Hyperloop. Nove anni passati a sviluppare e a promuovere in giro per il mondo questo incredibile mezzo di trasporto che rivoluzionerà il modo in cui viviamo, ci muoviamo ed interagiamo. Una rivoluzione non solo tecnologica, ma finalizzata anche a ridefinire il concetto stesso che abbiamo del tempo” afferma Bibop Gresta, autore del libro “Questo libro nasce dall’esigenza di fare un po’ di chiarezza su Hyperloop, con lo scopo di far luce tanto sulla tecnologia quanto sull’incredibile storia che ne ha dato origine”.

Secondo Bibop Gresta, il libro si fonda su un messaggio semplice ma di assoluto valore. Non importa quanto sia grande o ambizioso il tuo progetto: se ti sai immaginare il percorso, un passo dopo l’altro, per arrivare a destinazione, vuol dire che lo puoi realizzare. Motivo per il quale, afferma l’autore, la scarica di adrenalina che i lettori riceveranno durante la lettura del libro, darà loro la spinta per intraprendere il percorso che li porterà a realizzare i propri sogni.

“Questo è il primo libro al mondo che parla di Hyperloop, dalle sue origini, alla sua tecnologia, agli impatti che avrà sul pianeta. Con un linguaggio semplice e diretto l’autore parla anche di un nuovo modo di costruire le imprese, attraverso l’intelligenza collettiva della Crowd e di come possiamo concepire infrastrutture di nuova generazione in un pianeta a risorse limitate, utilizzando le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Stiamo parlando quindi una guida imperdibile per chi come me è appassionato di innovazione, tecnologia e vuole dare uno sguardo a quello che sarà il futuro dei trasporti. Attraverso la narrazione di fatti realmente accaduti, il lettore verrà condotto in un viaggio a 1.223 km/h verso il futuro”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nel settembre 2019 e nell’ottobre 2021 abbiamo deciso di scrivere questo libro. La capacità di innovare, l’instancabile gruppo di professionisti e il successo sostenuto nell’arco degli ultimi anni mi hanno fatto scegliere la Bruno Editore come partner ideale per questo progetto” conclude l’autore. “Non avrei davvero potuto realizzare questa opera senza il loro supporto. Sono certo che sarà l’inizio di una lunga e proficua collaborazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3vjeDUw

Bibop Gresta

Con una vasta esperienza in Venture Capital, finanza, fusioni e acquisizioni, trasporti e media, Bibop Gresta è considerato a livello internazionale un esperto di mobilità avanzata e tecnologie della quarta rivoluzione industriale. È stato membro del consiglio di amministrazione di diverse società quotate nel Regno Unito, Germania e Italia e ha guidato lo sviluppo del business internazionale per varie società globali. In qualità di co-fondatore di Hyperloop Transportation Technologies (HTT), Gresta ha guidato un team di 800 professionisti in 40 paesi in 6 continenti. HTT è stata la prima azienda a iniziare lo sviluppo di Hyperloop™ ed è la più grande azienda mai costruita su un ecosistema aziendale collaborativo. Sotto la guida di Gresta, HTT ha rivoluzionato sia la mobilità che i tradizionali modelli di business. Nel 2018, il World Economic Forum lo ha dichiarato Technology Pioneer. Bibop è oggi un rispettato leader di pensiero nell'imprenditoria etica, transumanesimo e sostenibilità. Oltre ai suoi successi imprenditoriali, è un oratore di fama mondiale su questioni che vanno dagli investimenti etici alla mobilità avanzata. Bibop ha partecipato a importanti eventi come il World Economic Forum, le Nazioni Unite, TedX, ed è apparso sui principali media del mondo come CNBC, CNN, Times, Forbes e MTV. Sito web: https://hyperloopitalia.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it