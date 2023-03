Bice Biagi, Feltri: "Grande dolore, giornalista bravissima poco abile a valorizzarsi"

"Sono rimasto sbigottito, apprendere la notizia mi ha fatto davvero molto male. Penso soprattutto alla figlia Lucia, che era attaccatissima alla madre e adesso soffrirà parecchio, e questo mi duole moltissimo". A rispondere all'Adnkronos con voce rotta dall'emozione è Vittorio Feltri, ricordando Bice Biagi scomparsa oggi all'età di 75 anni , alla quale il fondatore di 'Libero' è stato legato sentimentalmente.

"Ho di lei un ricordo molto preciso -dice Feltri- Come giornalista era bravissima, ma non era molto abile nel valorizzarsi". La figlia di Enzo Biagi "conosceva l'inglese e il francese perfettamente, e io tante volte quando andavo all'estero mi facevo accompagnare perché mi aiutava parecchio", ricorda sorridendo Feltri. Che sul rapporto con il padre Enzo, aggiunge: "Era molto simile al padre ma non aveva la stessa personalità, quindi non gliene fregava neanche niente di svettare. Anche se poi ha fatto una carriera più che buona", conclude commosso Feltri.