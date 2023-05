Bici & Accessori: boom online per riparazioni e manutenzioni.

Negli ultimi anni il mercato delle biciclette in Italia è stato testimone di una costante crescita.

Nel 2022 si è segnato un vero e proprio boom delle bici elettriche, lo scorso anno tra i 10 prodotti più cercati nella categoria “bici & accessori” sul portale italiano di idealo 7 erano differenti modelli di e-bike. Quest’anno, invece, le ricerche relative alle biciclette elettriche hanno fatto registrare una decrescita del 7% .

Al contrario il settore ricambi bici che sta vivendo un periodo d’oro.

Da un nuova indagine di idealo , portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, emerge che nel corso degli ultimi 12 mesi solo l’11% di quanti hanno fatto delle ricerche online nel settore bike cercava in realtà una bici nuova, a fronte del 37% che cercava invece dei ricambi o degli accessori per la propria .

“Le ragioni relative al boom del settore riparazione bici e alla leggera frenata nell’acquisto online di biciclette nuove sono molteplici, ma molto ha a che fare con il processo di sensibilizzazione e cultura fatto in merito al mercato delle bici, ha commentato Antonio Pilello, Responsabile della comunicazione di idealo in Italia.

"Basti pensare alla diffusione delle attività delle ciclofficine in tutta Italia deputata non solo alla riparazione delle biciclette, ma anche allo scambio di esperienze, informazioni e nozioni riguardanti la loro manutenzione e riparazione. Così come al ruolo della comparazione prezzi, che crea una cultura del risparmio tra gli utenti offrendo loro una panoramica di informazioni completa che li aiuta a destreggiarsi tra le tante offerte disponibili, difendendoli dall’inflazione.”

Riguardo il rallenatmento della vendita delle bici non va sottovalutato il ruolo dell’inflazione, che ha intaccato i prezzi di listino.

Secondo idealo una bici per bambini quest’anno è costata circa il 23% in più rispetto all’anno precedente, una bici da città il 10% in più, mentre una bici da corsa ed una bici elettrica il 6% in più.