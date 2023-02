Biciclette, i 18 punti del maxi piano Ue

Il Parlamento europeo ha approvato un 'Cycling strategy' che invita gli Stati membri ad aumentare significativamente gli investimenti nella costruzione di infrastrutture ciclabili e a sostenere politiche industriali per l'intero comparto. Un piano in 18 punti, che parte dal riconoscimento della bici come un mezzo di trasporto a tutti gli effetti e la designazione ufficiale del 2024 come Anno europeo della bicicletta. Dal taglio Iva all’aumento delle ciclabili, cosa prevede.