Biden a Kiev, la 'bugia' della Casa Bianca sul programma di oggi

Joe Biden è arrivato a Kiev in treno dal confine con la Polonia, ha rivelato il New York Times poco dopo l'arrivo del Presidente americano in Ucraina a pochi giorni dall'anniversario dell'inizio dell'invasione russa. La notizia della visita è stata mantenuta segreta fino all'ultimo per ovvie ragioni di sicurezza e in questa logica la Casa Bianca ha 'mentito' sul programma di Biden. Il Presidente americano ha lasciato Washington in segreto, dopo aver cenato, sabato sera, con la moglie Jill in un ristorante della capitale. La Casa Bianca ieri sera aveva diffuso il programma del Presidente di oggi in cui Biden, a Washington, avrebbe dovuto partire in serata per Varsavia.