Per "aumentare la pressione" su Mosca

Al prossimo vertice del G7 in Germania, il presidente Usa Joe Biden proporrà ai leader nuove misure contro la Russia, per "aumentare la pression" su Mosca. Lo riportano i media americani citando le parole di un alto funzionario dell'amministrazione statunitense nel corso di un briefing. Il prossimo G7 è in programma a Schloss Elmau dal 26 al 28 giugno.