Biden ancora giù nei sondaggi, il 58% disapprova suo operato

Joe Biden continua la discesa nei sondaggi. La popolarità del presidente americano è ora al 42%, secondo un nuovo rilevamento di Cbs News, con il 58% degli intervistati che disapprova il suo operato. Un giudizio negativo anche per quanto riguarda la gestione del conflitto in Ucraina, con il 55% che boccia il modo in cui Biden sta affrontando la crisi e il 45% che lo promuove.

Ma i dati peggiori per il presidente riguardano la preoccupazione degli americani per l'inflazione, l'aumento dei prezzi ed in particolare quello della benzina: il 69% ritiene che Biden stia sbagliando l'approccio e appena il 31% condivide la sua linea di azione. Ed un 63% degli intervistati critica la politica economica in generale del presidente. Lo scorso marzo un analogo sondaggio registrava una popolarità di Biden al 62%, ma da agosto, quando era al 50%, ha iniziato a scendere progressivamente, raggiungendo ora i minimi storici.