Biden: "Con Cina competizione estrema, non conflitto"

Washington, 7 feb. (Adnkronos)

Il presidente cinese Xi Jinping "è molto intelligente e tosto. Non ha - e non lo dico come una critica, è solo la realtà - neanche un briciolo di democrazia". Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden in un'intervista alla 'Cbs' che andrà in onda poco prima dell'inizio del Super Bowl e della quale sono state diffuse alcune anticipazioni. "La questione è, come gli ho sempre detto, che non dobbiamo avere un conflitto. Ma ci sarà una competizione estrema" tra i due Paesi, ha aggiunto Biden.

Gli Usa, ha detto il presidente, non revocheranno le sanzioni all'Iran se prima Teheran non fermerà l'arricchimento dell'uranio oltre i livelli consentiti.

"No", ha risposto Biden alla giornalista della 'Cbs' che gli ha chiesto se gli Stati Uniti hanno intenzione di fare il primo passo e di togliere le sanzioni per riportare l'Iran al tavolo dei negoziati. Alla successiva domanda, "(gli iraniani, ndr) devono prima fermare l'arricchimento dell'uranio?", Biden ha replicato annuendo.