Biden: "Congratulazioni Draghi, non vedo l'ora di lavorare insieme"

(Adnkronos)

"Congratulazioni al Primo Ministro Mario Draghi. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire le nostre forti relazioni bilaterali, cooperare durante la sua leadership del G20 e affrontare le sfide globali dal Covid al cambiamento climatico". A scriverlo è il Presidente degli Usa, Joe Biden, in un tweet.