Biden cade su scaletta aereo: "Presidente sta bene, colpa del vento"

Non hanno avuto conseguenze per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, le tre scivolate sulla scaletta dell'Air Force One mentre era in partenza per Atlanta. Lo ha assicurato la vice portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. "Posso dirvi che sta bene - ha dichiarato - C'era molto vento. Io stessa sono quasi caduta salendo i gradini. Sta bene al 100%".