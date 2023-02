Biden fa appello a unità, ma su scontro debito repubblicani lo fischiano

Joe Biden ha rivolto un appello all'unità nel discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato questa notte al Congresso, ma, durante un passaggio sull'innalzamento del tetto del debito, alcuni repubblicani hanno fischiato il presidente e gli hanno dato del 'bugiardo'.

Il tradizionale messaggio alle Camere Riunite è stato un mix tra una rivendicazione dei risultati ottenuti - con la disoccupazione al minimo storico del 3,4%, l'inflazione in discesa e il prezzo della benzina diminuito di 1,50 dollari dal suo massimo - nei primi due anni di mandato, e un elenco delle promesse di quanto Biden ritiene ancora di poter fare, in particolare se verrà rieletto nel 2024. Un'azione che, ha sottolineato il presidente, ha bisogno, nel Congresso ora diviso tra Camera repubblicana e Senato democratico, di uno sforzo bipartisan per "finire il lavoro" di rilanciare l'economia Usa.

"Ai miei amici repubblicani, se abbiamo potuto lavorare insieme nell'ultimo Congresso, non c'è ragione per cui non possiamo farlo e trovare un consenso sulle cose importanti in questo" ha detto, affermando che questo è quello che chiedono gli americani perché "lo scontro fine a sé stesso, la ricerca del potere e del conflitto non ci porta da nessuna parte".

Ma il conflitto si è manifestato in aula subito dopo, quando Biden ha accusato i repubblicani di tenere "in ostaggio" l'economia americana per ottenere, in cambio dell'assenso all'innalzamento del tetto del debito che scongiurerebbe il rischio di default, tagli della spesa pubblica, in particolare pensione, previdenza e Medicare. "Invece di far pagare ai ricchi la giusta parte, alcuni repubblicani vogliono vedere il tramonto del Social Security e Medicare", ha detto, sottolineando comunque che non si tratta della "maggioranza" dei repubblicani.

A questo punto, Marjorie Taylor Greene, la deputata trumpiana capofila dell'ala più estremista Gop, ha gridato "bugiardo" contro il presidente, provocando un coro di fischi da altri repubblicani. Ma Biden non ha mollato: "Se qualcuno ha dei dubbi, contattate il mio ufficio che vi darà la copia della proposta", ha detto mentre lo speaker repubblicano, Kevin McCarthy, che era seduto dietro di lui, scuoteva la testa.

"Io fermerò chiunque cercherà di tagliare la previdenza, chiunque cercherà di tagliare il Medicare, non permetterò che verranno tolti, non oggi, non domani, mai", ha concluso Biden, mentre i repubblicani più estremisti gridavano ancora 'bugiardo'. A questo punto, Biden li ha sfidati, e con il pollice in alto ha detto: "Allora siamo d'accordo, Social Security e Medicare non si toccano".