Biden: "Incontrerò re Carlo III a luglio, parleremo di ambiente"

Joe Biden, che non assisterà oggi all'incoronazione di Carlo III alla quale ha inviato una delegazione guidata dalla moglie Jill, annuncia che incontrerà il monarca britannico il prossimo luglio. "Andrò alla conferenza della Nato in Europa e gli ho detto che mi fermerò, all'andata o al ritorno per parlare dell'argomento che lo interessa più fortemente, l'ambiente", ha detto il presidente americano nell'intervista a Msnbc. Il vertice della Nato si svolgerà dall'11 al 12 luglio a Vilnius, in Lituania.