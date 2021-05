Biden: "Spero di incontrare presto Putin"

Il presidente americano Joe Biden spera di poter incontrare presto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, malgrado la presenza rafforzata di truppe russe al confine con l'Ucraina. Questo "non influisce sul mio desiderio di avere un incontro individuale", ha dichiarato alla Casa Bianca, facendo notare che "prima aveva più militari, ha ritirato delle truppe". In merito all'incontro Biden si è dichiarato "fiducioso" sulla possibilità di organizzarlo: "Sono fiducioso che saremo in grado di farlo. Non abbiamo una data o un luogo specifico. Ci si sta lavorando".