Biden: "Trump inaffidabile, non riceva rapporti intelligence"

(Adnkronos)

Donald Trump non riceverà più i briefing dell'intelligence, come avviene di solito con gli ex presidenti. Lo ha anticipato Joe Biden in un'intervista alla Cbs, che andrà in onda integralmente domenica in occasione del Super Bowl. "Penso di no", ha risposto secco il presidente alla domanda se Trump debba ancora ricevere i briefing dei servizi. E questo a causa del "suo comportamento inaffidabile collegato alla rivolta" del 6 gennaio scorso contro il Campidoglio.

Il presidente non è entrato nel merito dei timori riguardanti l'accesso del suo predecessore ai rapporti di intelligence: "Preferisco non speculare". "Penso solo - ha sottolineato - che non c'è bisogno che lui li abbia. Qual è il valore di dargli l'accesso? Qual è l'impatto che avrebbe, se non il fatto che potrebbe sbagliarsi e dire qualcosa?".