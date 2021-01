Biden, tutto pronto per giuramento

(Adnkronos)

Il presidente eletto Joe Biden e la moglie Jill sono arrivati al Campidoglio di Washington, dove tra breve si svolgerà la cerimonia del giuramento. La coppia presidenziale, insieme alla vice presidente eletta Kamala Harris e al consorte Douglas Emhoff, è stata accolta da un picchetto d'onore schierato lungo la scalinata e dai leader democratici e repubblicani del Congresso.

Il vice presidente uscente Mike Pence e la moglie Karen sono arrivati sulla tribuna dove si svolgerà la cerimonia di giuramento di Biden e Harris accolti dagli applausi dei presenti.



"Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti con me nel viaggio che ci aspetta", ha scritto in un tweet Biden commentando le immagini di un video in cui si tiene per mano con la moglie.



