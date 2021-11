"Voglio che tutti sappiano che noi non c'entriamo nulla", ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin, in una intervista, riferendosi a un eventuale ruolo di Mosca nella crisi dei migranti al confine con la Polonia."Non dobbiamo dimenticare da dove hanno origine queste crisi legate ai migranti. La Bielorussia non ne è la causa - ha detto - . Sono i Paesi europei ad averle provocate. Le cause sono politiche, economiche e militari".