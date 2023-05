Biker Fest International 2023: conto alla rovescia per un’edizione da record

Biker Fest International 2023 si conferma uno degli appuntamenti più attesa dai motociclisti italiani.

Con ben 3.800 prenotazioni, l’edizione 2023 del Biker Fest International vede la presenza di ben dodici fra le più prestigiose Case Motociclistiche, brand che offriranno ai partecipanti la possibilità di svolgere dei test drive in sella alle migliori moto del mercato.

Honda aprirà il weekend dei test ride già a partire dalla giornata di giovedì, a Lignano sarà la volta dell’Honda Live Tour che consentirà di provare anche la nuova XL 750 Transalp e la CB750 Hornet, due best seller nel segmento medio enduro e naked, immancabile anche la rinnovata Africa Twin e la roadster CB1000R.

BMW Motorrad presenterà la sua gamma Heritage, riflettori puntati sulla R18 spinta dal possente motore boxer da 1.8 litri, presente anche l’iconica R nineT 100 Years.

Al Biker Fest International 2023 Ducati animerà l’area Demo Ride con le ultime novità

Il meglio della gamma della Casa di Borgo Panigale, dalle Multistrada V4 Rally e V4, entrambe spinte dal potente quattro cilindri da 170 cavalli alla specialistica Desert X, progettata per affrontare i percorsi più avventurosi. La gamma Harley-Davidson sarà presente al completo, anche per via della celebrazione dei 120 anni di storia del marchio e i 40 anni del club ufficiale HOG.

Anche Kawasaki schiererà diversi modelli per i test ride, dalla Vulcan S alle potenti sport tourer Ninja H2 SE e Ninja 1000SX, a disposizione dei partecipanti anche le naked Z650, Z650RS, Z900, Z900 SE e Z900RS.