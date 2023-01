Bilancio annuale 2022: Visable trae una conclusione positiva

ASSAGO, Italia, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- L'operatore di piattaforme B2B Visable, con sede ad Amburgo, traccia un bilancio positivo per l'anno trascorso. Con un fatturato di 68 milioni di euro, il risultato annuale del 2022 supera del 3% quello dell'anno precedente, e questo in una situazione economica complessivamente difficile. "Con le nostre piattaforme B2B wlw ed europages, offriamo alle piccole e medie imprese B2B un facile accesso digitale al mercato nazionale e internazionale. Il fatto che siamo riusciti a crescere nonostante il clima economico nel 2022 fosse caratterizzato da problemi della catena di approvvigionamento, vincoli di risparmio energetico e inflazione, dimostra che la nostra offerta è percepita come parte della via d'uscita dalla crisi e di questo tutti noi di Visable siamo più che felici", afferma Peter F. Schmid, CEO di Visable.

Le crisi politiche ed economiche si riflettono sulle piattaformeLe esigenze di molte aziende stanno cambiando, con conseguenti cambiamenti nei comportamenti di acquisto. Le piattaforme gestite da Visable GmbH comprendono wlw (ex "Wer liefert was"), oggi la principale piattaforma B2B nella regione D-A-CH, ed europages, la principale piattaforma B2B europea, sulla quale sono registrate circa tre milioni di aziende. Insieme, le piattaforme raggiungono oltre 3 milioni di acquirenti B2B ogni mese. Nel corso dell'anno è stato possibile osservare ripetutamente le tendenze degli acquisti innescate dalla concreta situazione economico-politica.

La crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina, ad esempio, ha immediatamente innescato un boom della domanda di energie rinnovabili su wlw: nel 2022 gli impianti fotovoltaici sono stati più richiesti che mai. Un totale di quattro delle sette categorie più ricercate su wlw nel 2022 testimonia l'intenso sforzo per ottenere una rapida svolta energetica. "In situazioni di crisi o di carenza di forniture, gli acquirenti devono ripensare le loro catene di approvvigionamento tradizionali e trovare nuove modalità di approvvigionamento. Pertanto, stiamo osservando un ulteriore spostamento dei processi verso il digitale, anche in settori finora piuttosto conservatori", afferma Peter F. Schmid. Le due piattaforme wlw ed europages supportano gli acquisti internazionali in Europa in particolare, rendendo gli acquirenti più flessibili e veloci. I fornitori, a loro volta, possono aumentare rapidamente la domanda dei loro prodotti e servizi in modo semplice ed economico.

Numero di dipendenti in costante aumentoLo sviluppo positivo di Visable si riflette anche nel numero di dipendenti, che nel 2022 è aumentato con 130 nuove assunzioni, per un totale di 425 dipendenti nelle sedi di Amburgo, Berlino, Münster e Parigi. In totale sono state ricevute quasi 6.000 candidature. I dipendenti di Visable, provenienti da un totale di 50 nazioni, nel 2022 hanno potuto festeggiare sia il 90° anniversario di wlw che il 40° anniversario di europages.

Acquirenti e venditori beneficiano di una comunicazione semplificataL'anno scorso l'espansione delle piattaforme si è concentrata su una migliore comunicazione tra gli utenti. Ad esempio, il Message Center introdotto su wlw nel marzo 2022 ha semplificato notevolmente i contatti tra acquirenti e fornitori. Da allora, gli utenti hanno potuto riunire tutte le loro comunicazioni in un unico punto, fare e rispondere a richieste e scambiare file. Sia gli acquirenti professionisti che si occupano dell'approvvigionamento, sia i fornitori che elaborano le richieste di informazioni traggono vantaggio dall'ottimizzazione della facilità di utilizzo. In totale, la piattaforma europages è disponibile in 26 lingue. europages offre anche uno strumento di traduzione automatica che elimina le barriere linguistiche nella comunicazione diretta con gli utenti, se necessario.

L'ampliamento della gamma di prodotti è ben accolto dai clienti La maggior parte delle ricerche inviate e ricevute su wlw provengono ancora una volta dalla Germania, seguita da Austria e Svizzera. Gli Stati Uniti e la Cina seguono al quarto e quinto posto, con gli Stati Uniti in particolare che hanno registrato un aumento esponenziale delle richieste di informazioni rispetto all'anno precedente. Le cinque categorie di prodotto più ricercate sono state ingegneria meccanica, legna da ardere, sistemi fotovoltaici, pellet di legno e settore alimentare. Su europages, il maggior numero di ricerche proviene dalla Francia, mentre Germania, Italia, Turchia e Stati occupano rispettivamente le posizioni dalla seconda alla quinta. Anche in questo caso, le ricerche dagli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo.

Contatto con la stampa: Eva Schilling, Corporate Communications, +49 (0)40 2 54 40-0, eva.schilling@visable.com

Informazioni su Visable

Visable supporta le PMI del settore industriale nel rendere accessibili agli acquirenti prodotti e servizi a livello internazionale. Combinando le proprie piattaforme B2B e servizi di marketing online come Google Ads e il retargeting, in un mix specificamente concepito per i clienti commerciali, l'azienda offre un ampio portafoglio digitale per aumentare la portata su Internet.

Le piattaforme gestite da Visable GmbH comprendono wlw ("Wer liefert was"), oggi la principale piattaforma B2B nella regione D-A-CH, ed europages, la principale piattaforma B2B europea, sulla quale sono registrate circa 3 milioni di aziende. Insieme, le piattaforme raggiungono oltre 3 milioni di acquirenti B2B al mese alla ricerca di informazioni dettagliate su aziende e prodotti. Con i suoi servizi di marketing online, Visable offre alle aziende ulteriori opportunità per aumentare la loro portata su Internet.

Visable è stata fondata in risposta alle sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione nel settore B2B e oggi impiega circa 450 dipendenti nelle sue sedi di Amburgo, Berlino, Münster e Parigi. In qualità di ombrello comune per i marchi wlw ed europages, Visable sta espandendo continuamente le sue piattaforme B2B e i suoi servizi di marketing online.

Ulteriori articoli, informazioni, comunicati stampa e download sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.visable.com/de_de/ueber-uns/presse https://www.visable.com/it_it/chi-siamo/media

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1989963/Visable_F_Schmid.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1922765/Visable_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bilancio-annuale-2022-visable-trae-una-conclusione-positiva-301731446.html