Bill e Melinda Gates, i retroscena del divorzio

Il giorno dopo l'annuncio di Bill e Melinda Gates della fine del loro matrimonio, i media si concentrano sui retroscena. E' stata Melinda a chiedere il divorzio, affermando che il matrimonio di una delle coppie più ricche del mondo è "irrimediabilmente finito", rivela il sito di gossip Tmz che avrebbe ottenuto una copia della richiesta depositata dalla signora Gates. La coppia avrebbe già firmato un contratto di separazione ma il documento non è incluso nella richiesta di divorzio, aggiunge il sito.

Nelle carte del divorzio si precisa che al momento del matrimonio, 27 anni fa, non è stato firmato nessun accordo prematrimoniale. E che Melinda Gates non ha fatto domanda di alimenti. Il sito conclude che la coppia ha chiesto una sentenza di divorzio entro il prossimo aprile, e prevede che si arriverà ad un accordo senza nessuna battaglia legale.

Sono stati gli stessi Bill e Melinda Gates a dare la notizia della decisione di divorziare, pubblicando ieri contemporaneamente una dichiarazione sui loro account Twitter in cui hanno assicurato che continueranno a lavorare insieme alla loro Foundation. "Dopo aver riflettuto a lungo e aver lavorato moltissimo sulla nostra relazione, abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio", hanno scritto.

"Continuiamo a condividere la fede della missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite", si legge ancora nella dichiarazione dei Gates. Con un patrimonio di 130,5 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft, che ha 65 anni, è quarto nella classifica dei più ricchi del mondo stilata da Forbes.

I due si sono incontrati a Microsoft, dove Melinda, ora 56enne, lavorava sviluppando prodotti multimediali per la società. Si sono sposati nel 1994 a Lanai, isola delle Hawaii, ed hanno tre figli. Melinda ha lasciato Microsoft nel 1996 e venti anni fa è emersa dall'ombra del marito iniziando ad occuparsi, insieme al suocero Bill Gates sr., della fondazione.

Nel 2008 poi Bill ha rinunciato agli incarichi operativi nella compagnia per occuparsi a tempo pieno insieme alla moglie alla Foundation. Nel 2014 si è anche dimesso dalla carica di chairman di Microsoft. Secondo le stime relative alla fine del 2019, la Foundation ha distribuito grant per un totale di 55 miliardi di dollari per programmi sanitari globali e per l'istruzione negli Usa.

LA FOUNDATION

La notizia del divorzio di Bill e Melinda Gates arriva dopo che la loro Foundation è diventata un punto di riferimento nella lotta globale al Covid, con un investimento totale pari a 1,75 miliardi di dollari. I fondi sono stati destinati a programmi per la ricerca sui vaccini, sui test e le cure e programmi per aiutare i sistemi sanitari dei Paesi più poveri ad affrontare la pandemia.

L'impegno non si è limitato ai finanziamenti: Bill Gates in questi mesi è stato uno dei più appassionati sostenitori della necessità di seguire la scienza per combattere la pandemia. Un impegno che in realtà era già precedente allo scoppio dell'emergenza Covid, con il finanziamento di ricerche sulle malattie infettive.

Melinda Gates ha avuto un ruolo fondamentale per la nascita e il primo sviluppo della Fondazione: è stata lei, quando il marito ancora era impegnato a tempo pieno con Microsoft, a girare il mondo per verificare sul terreno le necessità principali e poi fissare l'agenda della charity. Nel 2006 è stata invitata alla Casa Bianca a parlare della lotta alla malaria e nel 2010 è intervenuta all'Assemblea Generale dell'Onu sulla lotta all'Aids e alla povertà.

Da quando nel 2008 Gates ha lasciato gli incarichi operativi a Microsoft, la coppia ha iniziato a lavorare fianco a fianco alla Fondazione. E nelle loro apparizioni pubbliche, raramente hanno parlato della loro relazione. Un accenno a un momento di difficoltà, Melinda l'ha fatto in 'The Moment of Lift', libro scritto nel 2019 per spiegare "come dando potere alle donne si cambia il mondo".

QUANDO BILL FECE LISTA 'PRO E CONTRO' NOZZE CON MELINDA

Una lista dei "pro e contro" il matrimonio sulla lavagna. E' quella che Bill Gates ha fatto quando alla fine decise di sposare Melinda dalla quale ora si accinge a divorziare. E' stata la stessa coppia a rivelare la cosa durante la serie di Netflix 'Inside Bill’s Brain', realizzata nel 2019.

"Doveva prendere una decisione", ha detto ridendo Melinda raccontando di quando aveva scoperto la lista. "Ho valutato l'idea del matrimonio molto seriamente", ha aggiunto Bill durante l'intervista del documentario. I due si erano conosciuti a una cena a New York nel 1987, poco dopo che Melinda era entrata a lavorare come product manager alla Microsoft.

Dopo essere stati insieme per un po', "tenevamo molto l'uno all'altra e c'erano solo due possibilità: o ci lasciavamo o ci sposavamo", raccontò ancora nel documentario Gates rievocando la sua lista di pro e contro. Mentre Melinda spiegò che i dubbi del futuro marito riguardavano il suo impegno professionale: "Voleva sposarsi, ma non sapeva se poteva veramente impegnarsi e insieme continuare a guidare Microsoft". Alla fine la coppia si è sposata nel 1994.