Bill Gates boccia gli NFT

Gli NFT sono "basati al 100 per cento su una teoria stupida". Parola di Bill Gates, intervenuto a una conversazione di TechCrunch sui cambiamenti climatici. Sollecitato di un parere sul mondo cripto, l’ex Ceo di Microsoft ha affermato che preferisce investire in asset tangibili, come fabbriche o fattorie, o “un’azienda che produce prodotti” e che non ha alcun legame con le criptovalute o NFT. Una battuta Gates l'ha dedicata anche al progetto Bored Ape Yacht Club: “è ovvio che le coste immagini digitali delle scimmie miglioreranno immensamente il mondo”, il commento sarcastico di Gates, che già in passato aveva affermato che le criptovaulte “potrebbero essere letali”.