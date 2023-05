Bimba investita all'asilo, verso sentenza a giugno. Il papà: ''Speriamo di ottenere giustizia''

Potrebbe arrivare già il 19 giugno la sentenza del processo sul caso della piccola Lavinia Montebove, la bimba investita all'età di 16 mesi mentre gattonava nel parcheggio dell'asilo La Fattoria di Mamma Cocca a Velletri da un suv guidato da una mamma. Lavina, che oggi ha 6 anni, da allora vive in stato vegetativo. Nel processo sono imputate la maestra Francesca Rocca, accusata di abbandono di minore, e l'investitrice Chiara Colonnelli, che deve rispondere del reato di lesioni colpose gravissime.

Nel corso dell'udienza di oggi nel Tribunale di Velletri il giudice Eleonora Panzironi ha fissato le successive tappe del processo: il 22 maggio è prevista una verifica dei documenti del fascicolo processuale, e poi il 19 giugno l'udienza di discussione e non è escluso che si arrivi a sentenza. Le udienze sono riprese questa mattina dopo 4 mesi di stop per legittimo impedimento di una delle imputate. Il giudice ha respinto le richieste delle parti di una nuova perizia sull'incidente, dell'esame di una minore presente il giorno dell'investimento e di un nuovo confronto testimoniale.

"Oggi il giudice ha sciolto la riserva sulle istanze istruttorie integrative che erano state presentate dalle parti - ha detto Cristina Spagnolo, avvocato della famiglia di Lavinia Montebove - Il giudice ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito sia già sufficiente e ha rigettato le istanze. Quindi ha fissato una udienza interlocutoria il 22 maggio per la verifica dei documenti inseriti nel fascicolo del dibattimento e una successiva udienza, il 19 giugno, nella quale le parti saranno chiamate a discutere. Noi siamo molto soddisfatti perché finalmente Lavinia potrà avere una sentenza e questo potrà avvenire prima dell'estate".

"Come famiglia siamo soddisfatti - ha detto Lara Liotta, mamma della piccola Lavinia Montebove - Speriamo che dopo tutto questo tempo si arrivi alla possibilità di una sentenza prima dell'estate e siamo felici del fatto che il giudice abbia presto questa decisione. Durante il processo è stato già detto e fatto per capire e conoscere la verità dei fatti, non serviva altro. Giustizia per Lavinia".

"A quasi 5 anni dall'incidente di Lavinia, avvenuto il 7 agosto 2018, finalmente dovrebbe arrivare la sentenza - ha aggiunto il papà Massimo Montebove - Speriamo bene. Speriamo di ottenere giustizia. Questo è solo il primo grado e dobbiamo correre perché il rischio prescrizione non è scongiurato. Però siamo contenti di come sia andata l'udienza di oggi".