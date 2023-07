Bimba scomparsa a Firenze e Tiziana Cantone, i casi a 'Chi l'ha visto?'

Il caso di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa da giorni a Firenze sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia. Un caso che ha evidenziato il racket delle stanze: si paga per entrare, ha detto il papà di Kata. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti a 'Chi l’ha visto?' con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 21 giugno, alle 21.20 su Rai 3. Parla, poi, la mamma di Tiziana Cantone: "Qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video". Intanto proprio quei video hard della ragazza sono ancora in circolazione. Come è possibile che quei filmati siano tuttora visibili in rete? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.