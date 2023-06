Bimba scomparsa a Firenze, ripresa ispezione nell'ex hotel Astor

E' ripresa questa mattina l'ispezione all'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze da dove la bimba peruviana di 5 anni Mia Kataleya Chiclio Alvarez è scomparsa il 10 giugno. Dopo il vasto dispiegamento di uomini e mezzi di ieri, sono tornati i carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis per cercare elementi utili alle indagini. La Dda procede per sequestro di persona a scopo di estorsione. Dal sopralluogo di ieri nessuna traccia della piccola Kata.