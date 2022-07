Bimbo morto a Sharm, oggi i funerali: lutto cittadino a Palermo

Sarà lutto cittadino oggi, a Palermo, nel giorno dei funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto mentre era in vacanza a Sharm El Sheik. Lo ha disposto il sindaco Roberto Lagalla. In questa occasione i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta. Ai funerali parteciperà anche il padre del piccolo, dimesso dall'ospedale solo ieri sera. Anche il padre come il figlio, aveva avuto un malore mentre era nel resort. Il corpo del bimbo è stato restituito ai familiari solo ieri, dopo la seconda autopsia. Il pm ha rilasciato il nulla osta. “La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio dolore”, dicono in una nota dallo studio legale Giambrone & Partners che seguendo i due coniugi in questa terribile vicenda. Intanto, la prossima settimana, verranno sentiti in Procura i genitori del piccolo Andrea. I pm che hanno aperto una inchiesta vogliono capire cosa sia accaduto nel resort di lusso in Egitto.