Binance, pronto il ritorno in Corea del Sud?

Una crisi che sembra non avere fine e la fuga di molte imprese del settore hanno aperto un vuoto nei mercati cripto dell’Estremo Oriente. In controtendenza rispetto ai propri rivali, Binance, leader del comparto fintech, avrebbe acquisito Gopax, presente da anni nella top-5 degli exchange sudcoreani. A riportarlo è la testata locale “Decenter”, che sottolinea l’importanza strategica della transazione, il grimaldello di Binance per scardinare e poi egemonizzare i mercati di una regione da sempre aperta alle innovazioni della tecnologia.