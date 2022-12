Binance si iscrive alla Camera di commercio cripto

Con una scelta che punta al miglioramento dell’efficienza del mercato delle valute digitali, Binance, exchange leader globale del comparto fintech, ha recentemente annunciato di aver aderito alla Chamber of Digital Commerce, l’associazione di categoria di riferimento per gli operatori del settore. L’obiettivo del gigante blockchain, che lavorerà a stretto contatto con i tecnici della piattaforma, è di promuovere alcune soluzioni per il salvataggio della finanza decentralizzata, minata nelle sue fondamenta dal collasso di FTX.