Binance si mangia FTX per salvare il settore cripto

Scossone nel mondo delle criptovalute. Binance, il più grande exchange del mondo, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per acquistare la piattaforma rivale FTX, messa sotto pressione negli ultimi giorni da un'ondata di prelievi, per scongiurare un altro tracollo del settore cripto. L'annuncio è arrivato via Twitter da Changpeng Zhao, fondatore e amministratore delegato di Binance, che ha detto di aver risposto alla richiesta di aiuto arrivata dai rivali. L'importo dell'acquisizione non è stato rivelato, ma in passato FTX era stata valutata 32 miliardi di dollari.