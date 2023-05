BioenergyASI: fitness e salute in gara

Nella mattinata di domenica 7 maggio 2023, al Palazzetto dello Sport Stella Azzurra del Basket di Roma si è disputata la gara BioenergyASI. Competizione sportiva aperta a tutti i ginnasti e non, che si sono riuniti per mettersi in gioco mostrando le loro abilità sportive nella esibizione di alcuni esercizi, più una performance coreografica libera. In gara giovani e meno giovani, uomini e donne, atleti e dilettanti che hanno dimostrato il loro impegno, bravura e sportività ai giudici di gara, al pubblico e ai trainer regalando belle emozioni a tutti i presenti. L’evento sportivo è stato organizzato da Stefano Conti e Sara Viola, gli ideatori della ginnastica Bioenergym grazie al supporto di Drago Amicarelli, presidente dell’ASI Rieti che ha sostenuto questa iniziativa nella sua seconda edizione. L’iniziativa, ha regalato ai partecipanti coppe e medaglie ed ha offerto a tutti la possibilità di trascorre una mattinata all’insegna del benessere. Ore dedicate a chi ha voluto mettersi in gioco principalmente per sfidare se stesso e poi gli altri. Ore di lavoro per rimanere o tornare in forma allenandosi in maniera costante per riuscire a prepararsi per una competizione sportiva. Per partecipare alla prossima edizione delle BioenergyASI avete ora un anno di tempo. Quindi questo è un appello ai maestri di ogni disciplina: preparatevi vostri allievi, date loro degli obiettivi e iscrivetevi alle BioenergyASI sarà una bellissima esperienza che vi resterà nel cuore! www.bioenergym.com

