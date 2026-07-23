Mia Grassi, napoletana, 54 anni. Il giornalismo è una passione di famiglia, inaugurata dal nonno Ernesto e seguita dal padre Gino, dagli zii Franco e Maria Pia e da due dei quattro fratelli, Antonello e Stefano.
All'Adnkronos da oltre 20 anni, è stata il capo del sito e della cronaca, prima di diventare caporedattore centrale e poi vicedirettore. La cronaca è da sempre il suo grande amore.
Tra i primi casi seguiti, i presunti abusi alla scuola materna 'Olga Rovere' di Rignano Flaminio, tra gli ultimi lo scandalo vaticano e le vicende Becciu-Marogna. Nel mezzo si è occupata di terrorismo e anni '70. Praticante zen e appassionata di viaggi, ama scrivere di luoghi remoti.